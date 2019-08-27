Haberler» Güncel» Haber

Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermek istediklerini belirtti. Erdoğan teklifi memnuniyetle karşıladı.

27.08.2019 16:46
Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

FUARDA BEKLENMEDİK TEKLİF: UZAYA TÜRK ASTRONOT GÖNDERELİM

Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN TEŞEKKÜR ETTİ

Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." dedi.

Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Putin: "Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir.
17:54   Erdoğan: "Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda...
17:52   "O Bölüm 2 / It Chapter Two" 6 Eylül'de
17:52   Bakan yardımcısı metin: çocuklarımıza daha fazla et ve süt tükettirmeliyiz
17:52   MHP teşkilatlarından kayyuma tam destek
17:52   Selahattin özdemir, yaşamını yitirdi (2)
17:52   Garanti BBVA Güz Konserleri 4 Eylül'de başlayacak