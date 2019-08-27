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Rusya'dan "Türk astronot" teklifi

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.

27.08.2019 17:12
Rusya'dan
Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) Başkanı Dmitriy Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uzaya Türk astronot göndermeyi teklif etti.
Rogozin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, kısa süreli görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, uzaya Türk bir astronot göndermek istediklerini belirten Rogozin, "Size ortak bir teklifimiz var; Cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir astronot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır." ifadelerini kullandı.
Teklifi memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saygıdeğer çalışmalarınıza katılacağız. Ülkemiz adına teşekkür ediyorum, yaptığınız işler için teşekkürler." dedi.
Rusya'dan

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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