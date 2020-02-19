Türkiye'nin İdlib'e yönelik operasyon mesajına Rusya'dan yanıt: En kötü senaryo olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında, Esed rejiminin hain saldırılarında 13 şehit verdiğimiz İdlib 'deki olaylara ilişkin "İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon mesajına Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yanıt verdi.

"BU EN KÖTÜ SENARYO OLUR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İdlib operasyonu bir an meselesi" sözlerine yanıt verdi.

Türkiye'nin İdlib'de rejim güçlerine yönelik bir askeri operasyona başlamasına karşı olduklarını söyleyen Dmitry Peskov, "Bu en kötü senaryo olur" dedi.

"ANLAŞMA SAĞLANAMADI"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve Rus heyetleri arasında Suriye'nin İdlib eyaletinde gerilimin azaltılması amacıyla yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Sergey Lavrov, İdlib'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esed rejimine bağlı güçlerin daha önce varılan anlaşmalara uyduğunu belirten Lavrov, "Provokasyonlara da gereken yanıtı verdiklerini" söyledi.

Lavrov ayrıca İdlib'de muhaliflerin Rusya ve Suriye güçlerine yönelik saldırılarını sürdürdüklerini de belirtti.

"HAREKAT AN MESELESİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, İdlib konusunda kendi harekat planını uygulamak için her türlü hazırlığını yapmıştır. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyoruz. Daha açık ifadeyle İdlib harekatı bir an meselesidir" demişti.