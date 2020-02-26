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Rusya'dan Türkiye açıklaması: "Müzakerelerden olumlu sonuç bekliyoruz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

26.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:15Rusya'dan Türkiye açıklaması:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, 'da başlayan İdlib müzakerelerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanlığı Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ankara'da başlayan İdlib müzakereleri ile ilgili açıklama yaptı. İlk müzakerelerin ardından Moskova'da ikinci turu düzenlenen müzakerelerden İdlib'de çözüme dair bir netice alamayan Türk ve Rus heyetlerinin görüşmelerini değerlendiren Bogdanov, Ankara'da gerçekleşen yeni görüşmeler için, "Olumlu sonuçlar bekliyoruz" ifadesini kullandı. - MOSKOVA

Mikhail Bogdanov, Ankara, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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