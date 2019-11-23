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Rusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi

RUSYA'dan iki yıl önce babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye çalışmaya gelen ve yaklaşık 5 aydır kendisinden haber alınamayan bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov'un (26) babası Oysun Kecherukov (53), oğlunu bulmak için şehir şehir geziyor.

23.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:20Rusya'dan Türkiye'de kaybolan oğlunu bulmak için geldi

RUSYA'dan iki yıl önce babasının tedavi masraflarını karşılamak için 'ye çalışmaya gelen ve yaklaşık 5 aydır kendisinden alınamayan bilgisayar yazılımcısı Mussa Kecherukov'un (26) babası Oysun Kecherukov (53), oğlunu bulmak için şehir şehir geziyor.

'da yaşayan ve bilgisayar yazılımcısı olan Mussa Kecherukov, 2017 yılında şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye geldi. Mussa Kecherukov önce , ardından 'da bir süre çalıştı. Ancak ailesi kendisinden bir daha haber alamadı. Hayatından endişe duyan babası Oysun Kecherukov, otomobilini ve evini satarak oğlunu aramak için Türkiye'ye geldi. Baba Kecherukov, İstanbul, Alanya ve Yalova'da oğlunu aradıktan sonra son olarak Eskişehir'de Çerkez kökenli vatandaşların sayıca fazla olduğu yönünde bilgiler alması üzerine Eskişehir'e geldi. Çantasında taşıdığı Rusça-Türkçe sözlük ile oğlunu arayan  Kecherukov yetkililerden oğlunun bulunması için yardım bekliyor.

'GELSİN YA DA BİZE SAĞ OLDUĞUNU BİLDİRSİN'

Türkiye'de gittiği illerde hastaneleri, cezaevlerini ve karakolları gezdiğini ancak bir sonuç alamadığını söyleyen baba Kecherukov şöyle konuştu:

"Oğlum Türkiye'ye yaklaşık 2 yıl önce gelmişti. 5 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Ben şeker hastasıyım ve insülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye'ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Oğlumla aramız iyiydi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı, evimi sattım ve çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul'a geldim. Antalya'da da çalışmıştı. Orayı da gezdim. Kendime bir Rusça-Türkçe sözlük aldım. Çünkü çok fazla Türkçe bilmiyorum. Ben Kafkas kökenliyim ve öz Türkçe kullanıyorum. Oğlum önce İstanbul'da, daha sonra Alanya'da çalıştı. Oradan çıkıp Yalova'ya geçtiği haberini almıştık. Eskişehir'e gelmiş olma ihtimali vardı. Çünkü burada da çok fazla Kafkas-Çerkez kökenli hemşehrilerimiz var. Hastaneleri, cezaevlerini, karakolları gezdim fakat bir sonuç alamadım. Rus Konsolosluğu'na da gittim. Yanımda Rusya pasaportu var. Onlardan da bir haber çıkmadı. Gören veya duyan biri varsa Türk vatandaşlarımızdan duyarlı olmasını istiyorum. Oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum. Eğer kendisinin ailemize karşı bir kırgınlığı varsa buradan oğlum Mussa'ya sesleniyorum. Gelsin ya da sağ olduğunu bize bildirsin. Biz Eskişehir'deyiz."



İstanbul, Türkiye, Alanya, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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