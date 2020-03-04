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Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, Türkiye'nin, Suriye'den 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmesine zorladığını iddia etti.

04.03.2020 00:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 00:13

Juravlyov, bugünkü basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türk yetkililer tarafından yaklaşık 130 bin sığınmacının sınırına doğru gitmeye zorlandığını, bu kişilerin Yunanistan'a sokulmaya çalışıldığını öne sürdü. Savunma Bakanlığı yetkisili ayrıca, 'nin geçici kamplardan Yunanistan'a Afganlı, Iraklı ve Afrikalı mültecileri gönderdiğini iddia etti.

KREMLİN SÖZCÜSÜ: BÖYLE BİR PLANLAMA YOK

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise, bir gazetecinin İdlib'de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, "İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum" dedi.

Peskov, Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart'ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, "Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin'in bu tarihte başka planları var. Rusya'da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek" dedi.

"ŞİDDETLE REDDEDİYORUZ"

Birleşmiş Milletler tarafından oluşturulan bağımsız bir heyet tarafından 'de insan hakları ihlallerine dair yayınlanan raporda rejim güçlerinin eleştirilmesi ve hak ihlalleri gerçekleştirildiğinin savunulmasına cevap veren Peskov, "Bu iddiaları şiddetle reddediyoruz. Bu rapor İdlib'de teröristler saldırdıktan 2 gün sonra yayınlandı. Hiçbir komisyon olup bitenler konusunda sağlıklı bilgi alamaz. Bu komisyon terörist grupların tek taraflı saldırıları hakkında hiçbir şey açıklamıyor" dedi.

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Rusya'dan Türkiye ile ilişkileri gerecek mülteci iddiası: 130 bin kişiyi Yunanistan'a göç etmeye zorluyorlar

Yunanistan, Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel


4.03.2020 01:47:19