11 Aralık 2018, 14:38
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Rusya'dan Türkiye'ye Nükleer Denetim Heyeti Gelecek

Rusya

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi yetkilileri nükleer denetimler yapmak için Türkiye’ye geliyor. Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov,  “2011 tarihli Viyana anlaşması çerçevesinde 10-13 Aralık 2018 tarihlerinde güvenlik ve karşılıklı güveni artırmak amacıyla Rus denetçiler 10-13 Aralık tarihlerinde Türkiye’de belirlenen bir bölgede denetim gerçekleştirecek” dedi. Rıjkov, denetimin bölgede gerçekleştirilen askeri aktivitelerin kapsamının […]The post Rusya’dan Türkiye’ye nükleer denetim heyeti gelecek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi yetkilileri nükleer denetimler yapmak için Türkiye'ye geliyor.

Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov,  "2011 tarihli Viyana anlaşması çerçevesinde 10-13 Aralık 2018 tarihlerinde güvenlik ve karşılıklı güveni artırmak amacıyla Rus denetçiler 10-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'de belirlenen bir bölgede denetim gerçekleştirecek" dedi.

Rıjkov, denetimin bölgede gerçekleştirilen askeri aktivitelerin kapsamının belirlenmesi ve önceden haber verilmeden gerçekleştirilen bir aktivite olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

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