Rusya'dan Türkiye'ye Nükleer Denetim Heyeti Gelecek

Rusya
Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi yetkilileri nükleer denetimler yapmak için Türkiye
'ye geliyor.
Rusya Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Rıjkov, "2011 tarihli Viyana
anlaşması çerçevesinde 10-13 Aralık
2018 tarihlerinde güvenlik ve karşılıklı güveni artırmak amacıyla Rus denetçiler 10-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'de belirlenen bir bölgede denetim gerçekleştirecek" dedi.
Rıjkov, denetimin bölgede gerçekleştirilen askeri aktivitelerin kapsamının belirlenmesi ve önceden haber verilmeden gerçekleştirilen bir aktivite olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
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Türkiye,Rusya Federasyonu
11 Aralık 2018 Salı 14:38