Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi

Türkiye ve Rusya'nın Sukhoi Superjet ve MS-21 yolcu uçaklarının üretimi ile ilgili Rusya Birleşik Uçak Şirketi'nin (UAK) Başkanı olan Yuriy Slüsar, işbirliği yapabileceklerinin sinyallerini verdi.

UAK Başkanı Slüsar, yaptığı açıklamada "MS-21 ve Superjet 100 uçaklarını sunmaya hazır olduğumuz bazı havayolu şirketleriyle görüştük. Bunun dışında, gelişmiş sanayiye sahip bir ülke olarak Türkiye ortak üretim projelerine ilgi duyabilir" ifadelerini kullandı.

İLK YURT DIŞI GÖSTERİMİ İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞİYOR

Görüşmelerin, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında yapıldığını söyleyen Slüsar, MS-21-300'ün ilk yurtdışı gösteriminin İstanbul'da gerçekleşmiş olduğunu söyledi.