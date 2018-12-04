Rusya'dan 'Ukrayna Limanları' Hamlesi

Rusya
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limanları üzerinde uyguladığı engeli kısmen kaldırdı. Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna ile yaşanan gerginlik sonrası Azak Denizi'ndeki deniz limanını kısmen açtığını bildirdi. Ukrayna Altyapı Bakanı
Volodymyr Omelyan, Rusya'nın, Ukrayna'nın Azak Denizi'nde bulunan limanlarına koyduğu engeli kısmen kaldırdığını açıkladı. Omelyan yaptığı açıklamada, ""vet, Berdyansk ve Mariupol
limanları kısmen açıldı. Gemiler, Kerç Boğazı'ndan Ukrayna limanlarına giriş ve çıkış yapıyorlar" dedi.
(İHA)
Rusya Federasyonu,Ukrayna
04 Aralık 2018 Salı 12:21