Rusya'dan Ukraynalı Denizciye Hapis Cezası

Kırım
'da bir mahkeme, Rusya
tarafından alıkonulan Ukraynalı denizcilerden birini 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Rusya'nın Azak Denizi'nde karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 Ukrayna gemisini alıkoymasının ardından iki ülke arasındaki gerginlik tırmanıyor. Kırım'da bir mahkeme, 25 Kasım'da Rusya tarafından alıkonulan 24 Ukraynalı denizciden Vladimir Varimez'in 2 ay süreyle tutuklanmasına karar verdi. Ukraynalı denizci, bir grupla birlikte örgütlü bir şekilde yasadışı sınır geçişiyle suçlanıyor. Ukrayna donanmasına ait 3 gemi Rus karasularına girerek Kerç Boğazı üzerinden Azak Denizi'ne geçmeye çalışmıştı. Ukrayna gemilerinin karasularına girmesiyle Rus Sahil Güvenliği gemilere ateş açmıştı. Ukrayna gemileri ve gemi mürettebatı Rusya tarafından alıkonmuştu.
(İHA)
Ukrayna,Kırım,Rusya Federasyonu