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Rusya'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması: 115 hasta iyileşti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor.

01.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Rusya'dan umutlandıran koronavirüs açıklaması: 115 hasta iyileşti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Rusya 'dan salgına ilişkin umut veren haberler geldi. Başkent Moskova 'da koronavirüs teşhisiyle karantina hastanesine kaldırılanlardan 115'inin iyileştiği açıklandı.

Rusya'dan koronavirüs salgınına ilişkin sevindirici bir haber geldi. Başkent Moskova'da koronavirüs teşhisiyle karantina hastanesine kaldırılanlardan 115'inin iyileştiği açıklandı. İyileşen hastalardan 45'inin taburcu edildiği diğerlerinin ise son kontrollerden sonra evlerine gönderileceği ifade edildi. Öte yandan Moskova'da 1613 kişinin testleri pozitif çıkmıştı.

RUSYA'DA ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDİ

Salı gecesi açıklanan son verilere göre, Moskova'da 5 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ölenlerin 61 ila 74 yaş arasında oldukları bildirildi. Tüm hastaların virüs öncesinde zatürre ve farklı kronik hastalıkları da olduğu belirtildi.  Rusya'daki toplam ölü sayısı konusunda yeni bir açıklama yapılmazken, öğlen saatlerinde 17 olan sayının son 5 can kaybıyla 22'ye çıktığı haberleri geliyor. Ancak resmi verilerde rakam hala 17.

SAĞLIK BAKANI: SALGINDA ZİRVE GELİYOR

Rusya Sağlık Bakanı Nikolay Briko, vatandaşları uyararak "Rusya'da koronavirüs salgınında zirve geliyor" dedi. Briko, "önümüzdeki birkaç gün içinde hasta sayısının artmasını beklediklerini, ancak daha sonra azalma başlayacağını söyledi. Alınan önlemler sayesinde salgının yayılmasının yavaşlatıldığını belirten Sağlık Bakanı, soğuk günlerde virüsün daha aktif olduğuna dikkati çekti. Öte yandan son 24 saatte Rusya'da 500 yeni vakanın kaydedildiği açıklandı. Böylece vaka sayısı 2337'ye yükseldi. 73 bölgede ise koronavirüs vakası kaydedildiği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Dünya
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