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- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdıMOSKOVA - ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.

22.11.2019 00:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 00:14
- , DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı
MOSKOVA - ABD kuvvetlerince öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden ardından örgütün tekrar toparlanma sürecine girmemesi için Rusya'da operasyonlar arttırıldı.
DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin ölümünden sonra Rus istihbaratı, örgütün Rusya içerisinde tekrar toparlanma çalışmaları ve Suriye'deki militanlara yardım göndermesiyle ilgili toplandı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesine bağlı ekiplerce geçtiğimiz hafta yapılan operasyonun ardından yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Başkent Moskova'da gerçekleştirilen operasyonda örgüte maddi yardım ve militan toplamak için faaliyet yürüttüğü öne sürülen 3 kişi gerçekleşen operasyonla yakalandı.
Tuvalete kaçarken yakalandı
Operasyon 3 ayrı hücre evine gerçekleşirken ilk operasyonda DEAŞ militanı, Rus istihbaratı tarafından basıldığını anlayınca evin içerisindeki tuvalete kaçarken yakalandı. Diğer 2 kişi ise yine yapılan operasyonla alındı. Evlerde örgüte dair birçok doküman, cep telefonu, sim kartlar ve propaganda araçları ele geçirildi. Yakalanan 3 kişi sorguya alındı. Yapılan açıklamada örgüte dair operasyonların devam edeceği ifade edildi.
Özellikle Orta Asya uyruklu olan kişilerin örgütle bağlantısına dikkat çekilirken Rusya'da yakalanan DEAŞ militanlarının büyük bir oranı yine Orta Asya uyruklu olduğu ifade edildi.
Öte yandan Türkiye'de bu ayın sonuna kadar sınır dışı edilen 99 DEAŞ militanının da Rusya'ya gönderildiği açıklandı. Türkiye ayrıca Özbekistan'dan 82, Kırgızistan'dan 23, Azerbaycan'dan 29, Kazakistan'dan 10, Türkmenistan'dan 6 teröristi ülkelerine iade edecek.
- Rusya, DEAŞ militanlarına operasyonlarını yoğunlaştırdı

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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