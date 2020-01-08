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RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve TürkAkım projesinin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

08.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:08RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve TürkAkım projesinin açılış törenine katılan Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün TürkAkım projesinin açılış törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkakım projesi açılış töreni sonrası saat 18.20'de Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

Görüntü Dökümü

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-Putin'in Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılışı

-Putin'in havalimanına gelişi


- İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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