Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de artan gerilimi azaltmak ve bölgede ateşkesi sağlamak amacıyla başkent Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 2 saat 40 dakika sürdü.

KRİTİK ZİRVEDEN ATEŞKES ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Moskova'daki kritik görüşmesinden ateşkes kararı çıktı. Zirvede varılan mutabakata göre; İdlib'de bu gece yarısından itibaren ateşkes yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Öncelikle en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atacağız. Bu gece 00:01'de ateşkes yürürlüğe girecek" dedi.

PUTİN, BASIN TOPLANTISININ ARDINDAN ERDOĞAN'I UĞURLADI

Baş başa ve heyetler arası süren yaklaşık 6 saatlik toplantı sonrası yapılan basın toplantısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. Basın toplantısı sonrası çekilen kareler, iki devlet başkanının buluşmadan duyduğu memnuniyeti gözler önüne serdi.