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Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞI OTELE YERLEŞTİİdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere İstanbul'a geldi.

07.01.2020 22:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:34
RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞI OTELE YERLEŞTİ
İdris TİFTİKCİ/ Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere 'a geldi. Putin 'ta bulunan bir otele yerleşti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Suriye'deki temaslarının ardından saat 21.00 sıralarında İstanbul'a geldi. Yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılacak olan Vladimir Putin, Beşiktaş'ta bulunan bir otele yerleşti.
Rusya devlet başkanı putin beşiktaş'ta kalacağı otele yerleşti

Vladimir Putin, İstanbul, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA


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