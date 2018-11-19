Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:45



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'a geldi.Rus lider Putin, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinin deniz bölümünün tamamlanması ile ilgili düzenlenen törene katılmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Putin'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve yetkililer karşıladı. Uçaktan indikten sonra kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Putin, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı.Rus liderin TürkAkım projesi töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. - İSTANBUL