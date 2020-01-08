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Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.

08.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:30 Rusya Devlet Başkanı Putin kritik görüşme için otelden ayrıldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelden ayrıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte TürkAkım projesinin açılışını yapmak üzere dün akşam İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ta bir otelde kalan Putin, saat 13.00 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye katılmak üzere otelinden ayrıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek TürkAkım projesinin açılışı öncesinde bir araya gelecek iki lider, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki gelişmeleri ele alacak. Liderlerin gündeminde ABD ve İran arasındaki gerginlik de olacak.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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