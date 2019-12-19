Rusya Devlet Başkanı Putin: Libya konusunu Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, Türkiye'den delegasyon gelecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yıllık basın toplantısında Libya konusunda yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu konuyu sürekli görüşüyoruz. Önümüzdeki günlerde Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi.

"TRUMP'IN GÖREVDEN ALINACAĞINI SANMIYORUM"

Geleneksel yıl sonu basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Rus lider Putin, akredite olan 1895 medya mensubunun sorularını canlı yayında yanıtladı.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde azledilmesi ve dosyanın Senato'ya taşınmasını değerlendirdi. Senato'nun Trump'ı görevden alacağını sanmadığını belirten Rus lidere göre, Trump'ın azil süreci tamamen yapay gerekçelere dayanıyor. Putin, "Tüm bu süreç, seçimi kaybeden Demokratların giriştiği iç kavganın neticesi. Trump'ı ilk başta Rusya'yla işbirliği yapmakla suçlamışlardı, şimdi de Ukrayna'ya baskı yapmakla itham ediyorlar. ABD Temsilciler Meclisi'nin görevden azlini onaylamış olmasının Trump'ın başkanlığının sonu olduğundan emin değilim." ifadelerini kullandı.

"ABD İLE YENİ NÜKLEER SİLAHSIZLANMA ANLAŞMASI YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya lideri Putin, "Eğer anlaşmayı yarın postayla bize gönderirlerse, biz bunu imzalayıp Washington'a göndermeye hazırız. Eğer onlar hazırsa, başkan da dahil ilgili yönetici imzasını atsın ve göndersin. Ancak henüz tekliflerimizin hiçbirine yanıt gelmedi ve eğer START-3 olmazsa, dünyada silahlanma yarışını dizginleyen hiçbir şey kalmaz." ifadeleriyle ABD ile yeni bir nükleer silahsızlanma anlaşması yapmak için hazır olduklarını da ilan etti.

TÜRKAKIM VE KUZEY AKIM 2 AÇIKLAMASI

Rusya lideri bir soru karşısında, "TürkAkım ya da Kuzey Akım-2 gibi yeni doğal gaz boru hattı projelerine rağmen ülkemizde çıkarılan doğal gazın Ukrayna üstünden transit yoluyla başkalarına ulaştırılmasına devam edeceğiz" dedi ve ekledi: "Doğal gazın Ukrayna üstünden transit yoluyla Avrupa'ya iletilmesi bizim için daha maliyetli ancak Rusya bu transit yolunu korumaya hazır."

Putin bir türlü neticeye ulaştırılamayan doğal gaz fiyatı görüşmeleri hakkındaysa, "Rusya hâlâ doğal gaz için Ukrayna'ya şu anda aldığından çok daha uygun bir fiyat sağlamaya hazır" açıklamasını yaptı.

LİBYA AÇIKLAMASI: ERDOĞAN'LA SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ

Putin, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin Libya sorusuna "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek. Onlarla Moskova'da görüşeceğim" dedi.

Muhabirin "Batı basını, Rus güçlerinin General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun saflarında yer aldığını yazıyor" demesi üstüne Putin esprili bir dille, "Batı basınının yazdıklarına gerçekten inanıyor musunuz?" yanıtını verdi.

Devamında Putin, "Hem başında Al Sarraj'ın bulunduğu hükümetle hem de Hafter ile temas içerisindeyiz" dedi. Rus lider ayrıca, Libya'daki taraflar arasındaki çatışmaları diyalog yoluyla sonlandırmak istediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör yapılanmasına büyük darbe vuran Türkiye, Doğu Akdeniz'de tarihi bir adım daha atmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalamıştı.

LİBYA ELÇİSİNİ SINIR DIŞI EDİP TÜRKİYE'Yİ BM'YE ŞİKAYET ETTİLER

Anlaşmanın ardından bölgede planları bozulan bazı ülkeler Türkiye'ye karşı harekete geçmişti. İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" nedeniyle Atina ile Ankara arasında ipler gerilmiş, Yunanistan Libya Büyükelçisini sınır dışı etmişti. Yunanistan anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğiyle gerekçesiyle Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştu.