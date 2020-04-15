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Rusya Devlet Başkanı Putin: "OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşmaya tüm taraflarca uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

15.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:20
Rusya Devlet Başkanı Putin:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan anlaşmaya tüm taraflarca uyulmasının önemli olduğunu söyledi.
Putin, başkent Moskova'da kabine üyeleriyle yaptığı toplantıda, OPEC+ adıyla bilinen ve 23 ülkenin üye olduğu grubun petrol üretim kısıntısına yönelik kararını değerlendirdi. Rusya'nın petrol piyasalarındaki önemli ülkelerle yakın temas içerisinde olması gerektiğine işaret eden Putin, "OPEC anlaşmasına tüm tarafların uyması önemli." ifadesini kullandı.
Toplantıda söz alan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, anlaşma kapsamında mayıs-haziran döneminde petrol üretiminin günlük 9,7 milyon varil düşürüleceğini anımsatarak "Bu neredeyse küresel petrol üretiminin yüzde 10'una tekabül ediyor." diye konuştu.
Petrol üretiminin temmuzdan itibaren yıl sonuna kadar artacağını belirten Novak, "Söz konusu dönemde üretim kısıntısı günlük 7,7 milyon varil, Ocak 2021'den Nisan 2022'ye kadar kısıntı 5,7 milyon varil düzeyinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Novak, OPEC+ ülkelerine ilave olarak 10 ülkenin de çeşitli adımlarla küresel petrol piyasalarında istikrar sağlanmasına destek olmak istediklerini aktardı.
Şirketlere ekonomik destekler
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz yönde etkilenen Rus ekonomisine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Putin, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin çalışanlarına ödenmek üzere nakit para desteği sağlanmasını tavsiye etti.
Söz konusu desteğin, çalışan başına 12 bin 100 ruble (yaklaşık 162 dolar) düzeyinde olması gerektiğini belirten Putin, havayolu şirketleri için de 23 milyar ruble (yaklaşık 309 milyon dolar) destek sağlanmasını önerdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Opec, Ekonomi
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