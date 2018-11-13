Rusya Devlet Başkanı Putin Singapur'da

Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, üç gün sürecek bir ziyaret için Singapur
'a geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Singapur'da gerçekleştirilen 33. Güneydoğu Asya
Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılmak üzere Singapur'a geldi. Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanlığı süresince ilk kez Singapur'a bir resmi ziyaret gerçekleştirdi. Putin zirvede ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Putin'in, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong
ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmek üzere görüşmesi bekleniyor.
Öte yandan, Putin'in Singapur Cumhurbaşkanı
Halime Yakub ile de bir araya geleceği ve Singapur'da inşa edilecek bir Rus kültür merkezi ve Ortodoks kilisesi için temel atma törenine katılacağı belirtildi.
Öte yandan Rus lider Putin, ekonomik ve ticari ilişkileri ele almak üzere ASEAN- Avrasya
Ekonomik İşbirliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü
(SCO), Endonezya, Malezya
, Tayland
, Laos, Myanmar
, Singapur, Kamboçya
, Vietnam
, Filipinler
ve Brunei ülkelerinin liderleriyle bir araya gelecek. - SİNGAPUR