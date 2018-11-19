Rusya Devlet Başkanı Putin Türkiye'den Ayrıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.<br><br>Rus lideri taşıyan özel uçak, Atatürk Havalimanı'ndan saat 18.00'de havalandı.<br><br>Putin'i, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Türk ve Rus ilgililer uğurladı.<br><br>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 'TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'nine katılmış, daha sonra Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.