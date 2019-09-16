Haberler » genel » Haber

Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldiANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

16.09.2019 14:54
Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi
ANKARA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 13.37'de Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Putin'i havalimanında Valilik ve Belediye ekipleri karşıladı. Karşılama heyetine Türkiye Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov yer aldı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara'ya geldi

Vladimir Putin, Ankara, Rusya, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
17:30 Tokat'ta domates 20 kuruşa düştü
16:51 Çanakkale'de 45 mülteci yakalandı
16:40 İBB'den çıkartılan işçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
15:53 Rusya Devlet Başkanı Putin, Çankaya Köşkü'nde
15:35 Kamerada köpekte hırsızlara engel olamadı
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i kabul etti
15:23 - Türk Yıldızları TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda