Haberler » Politika » Haber

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: "Küba'da orta menzilli füze konusu konuşulmadı"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Medvedev'in Küba ziyaretinde ülkeye orta menzilli füzeler konuşlandırılması konusunun görüşülmediğini söyledi.

05.10.2019 09:08Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov:
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Medvedev'in Küba ziyaretinde ülkeye orta menzilli füzeler konuşlandırılması konusunun görüşülmediğini söyledi.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'in Küba ziyaretinde Rusya adına heyette yer alan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'ya dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gazetecilerin, Rusya'nın Küba'ya orta menzilli füzeler yerleştirip yerleştirilmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Sergey Ryabkov, "Küba'da böyle bir konu görüşülmedi. Bunu konuşmak için ortada herhangi bir neden yok" cevabını verdi.

ABD'nin Rusya'yı Kısa ve Orta Menzilli Füze (INF) anlaşmasına uymadığını iddia etmesinin ardından geçtiğimiz Ağustos ayında her 2 ülke anlaşmadan çekilmişti. Rus ve Amerikan basınında ise 2 ülkenin müttefiki olan bazı ülkelere füze yerleştirme girişimlerinin olduğu iddia edilmişti. - MOSKOVA

sergey ryabkov, Rusya, Küba, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
14:35 Erdoğan'dan 'anlaşıldı' paylaşımı
14:08 Cumhurbaşkanı erdoğan: hem karadan hem de havadan bu harekatı yürüteceğiz
12:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Barış pınarlarının önünü açma ihtimali belki bugün belki yarın denecek...
12:54 AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
12:42 Kılıçdaroğlu, konuşmasını yarıda kesti
12:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hazırlıklarımızı yaptık, harekat planlarımızı tamamladık, gereken...
12:26 AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı