Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya'ya Geliyor

RUSYA Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, cuma günü düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelecek.<br><br>Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Mart Cuma günü Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel'de düzenlenecek Türkiye- Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nda bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov, toplantı sonrası ortak basın açıklaması yapacak. - Antalya