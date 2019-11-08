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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın nükleer silahtan arındırılmasının kurgu olduğunu belirterek, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, herkes için eşit ve bölünmez güvenlik koşullarının oluşturulması durumunda mümkün olacak.

08.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:08 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dünyanın nükleer silahtan arındırılmasının kurgu olduğunu belirterek, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, herkes için eşit ve bölünmez güvenlik koşullarının oluşturulması durumunda mümkün olacak." dedi.
Başkent Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi konferansında konuşan Lavrov, nükleer silahlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'na dahil olmayacağını vurgulayan Lavrov, "Nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılması, herkes için eşit ve bölünmez güvenlik koşullarının oluşturulması durumunda mümkün olacak." görüşünü paylaştı.
"Dünyanın nükleer silahtan arındırılması kurgudur." diyen Lavrov, ülkelere nükleer silahtan vazgeçmeleri için baskı kurulmasının tehlikeli olduğuna dikkati çekti.
Bakan Lavrov, Rusya'nın Orta Doğu'da nükleer denemelerinin yasaklanmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nın devreye girmesi, Orta Doğu'da kitle imha silahlarından arındırılmış bölgenin oluşturulmasını zorlaştıracak." ifadesini kullandı.
İran ile nükleer anlaşmanın önemine değinen Lavrov, "Taraf ülkelerin, anlaşmanın korunması ve uygulanması için gerekli koşulları yaratması gerekiyor. Avrupalıların söz konusu çabalarını destekliyoruz. Maalesef şu ana kadar herhangi bir sonuç yok." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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