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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erbil'de

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.

07.10.2019 23:03Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Erbil'de
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçti.

IKBY Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve beraberindeki heyetin IKBY'nin yeni hükümetini tebrik ederek, ülkesinin IKBY ile önemli ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çektiği aktarıldı. Bağdat- Erbil arasındaki sorunları çözmek için süren diyaloğu memnuniyetle karşıladığını dile getiren Lavrov, Rus şirketlerinin IKBY'de yatırım yapmaya hazır olduklarını belirterek, Erbil-Moskova arasında uçak seferleri düzenlenmesi önerisini memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Terör örgütü DEAŞ'ın halen tehdit oluşturduğu konusunda IKBY ile hemfikir olduğunu da belirten Lavrov, Peşmerge güçlerinin terörle mücadeledeki rolünü hatırlatarak, "Her türlü desteği sunmaya hazırız" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Mevlüt Çavuşoğlu, Erbil, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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