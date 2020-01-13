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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, "Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi" dedi.

13.01.2020 20:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:28Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, "Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi" dedi.

Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda gerçekleştirilen Libya'da ateşkes anlaşması görüşmeleri Moskova'da devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmelerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, tarafların görüşmesi ile ilgili büyük bir aşama kaydedildiğini ifade ederek, General Hafter tarafının anlaşma taslağı konusunda yarın sabaha kadar süre istediğini belirtti. Lavrov, "Türkiye ve Rusya'nın Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanları ile birlikte bugün sabahtan itibaren müzakerelere başladık. Bugünkü toplantıların ardından ortaya taslak metin çıktı. Bu süreçte oldukça zorlu bir müzakere süreci oldu. Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi. Umarım olumlu bir karar verirler" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ise, taslak metin üzerinde General Hafter tarafının talepleri doğrultusunda bazı değişiklikler yapıldığını ve son taslağın Hafter tarafından incelenip onaylanmasının beklendiğini söyledi. Çavuşoğlu, sürece ilişkin bilgi vererek, "Rus heyeti ile gün boyunca çalışma gerçekleştirdik. Tarafların da dahil olduğu süreçle birlikte neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri metni imzalayarak bize teslim ettiler. Bundan dolayı biz Mişri ve Serrac'a özellikle teşekkür ediyoruz. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MOSKOVA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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