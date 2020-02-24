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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasında İdlib meselesi ile ilgili yeni bir dizi müzakerelerde bulunmak için hazırlık yapıldığını söyledi.

24.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:38Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya arasında meselesi ile ilgili yeni bir dizi müzakerelerde bulunmak için hazırlık yapıldığını söyledi.
Lavrov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile Moskova'da görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, İdlib'deki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Rus ve Türk liderlerin, imzaladıkları anlaşmada, hiç kimsenin teröristlerin faaliyetlerine karşı kayıtsız kalmayacağının belirtildiğini dile getiren Lavrov,
"Sahada bulunan Türk askerleri her şeyi çok iyi görüyor ve anlıyor." ifadelerini kullandı.
Türk ve Rus heyetlerinin İdlib ile ilgili olarak Ankara ve Moskova'da daha önce görüşmeler yaptığını hatırlatan Lavrov, "Şu anda, İdlib konusunda yeni bir dizi müzakereler için hazırlık yapılıyor. Bu müzakerelerin bizleri İdlib'in gerçekten gerginliği azaltma bölgesi olması hedefine ulaştıracağını umuyoruz." dedi.
ABD'nin Nusra Cephesi ve Heyet Tahrir Şam ile diyalog kurmaya hazır oldukları yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Bu açıklamaları ilk kez duymuyoruz ve kabul edilemez olarak görüyoruz." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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