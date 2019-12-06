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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Soçi mutabakatının uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu.

06.12.2019 21:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:12Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde 'de varılan mutabakat muhtırasının uygulandığını belirterek, "Mutabakatın uygulanması, 'deki durumu istikrara kavuşturdu." dedi.
Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı "Akdeniz: Roma Diyaloğu" konferansında, Suriye ve Libya meselelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin, Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı düzenlediğini hatırlatan Lavrov, "Türkiye, uzun süre güvenlik konusunu dile getirdi. Türkiye'nin, güvenliğinin sağlanması yönündeki endişelerine önem veriyoruz." ifadesini kullandı.
Sergey Lavrov, Türkiye ile Rusya arasında ekimde Soçi'de varılan mutabakatın uygulandığını vurgulayarak, "Mutabakatın uygulanması, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturdu." değerlendirmesinde bulundu.
"Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı"
Bakan Lavrov, Libya'da durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Libya'nın egemenliği, NATO'nun maceralarıyla baltalandı. Ülke hala bölünmüş durumda. Çatışmalar, ülkede hala devam ediyor." diye konuştu.
Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ülkenin doğusundaki güçlerin lideri Halife Hafter arasında şubatta anlaşma yapıldığını hatırlatan Lavrov, Libya meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Rusya, Soçi, Güncel

Kaynak: AA

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