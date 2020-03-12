Rusya Dışişleri Bakanlığı: "İdlib'de ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı İdlib'deki ateşkes kararına uyulduğunu söyledi.
12.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:18
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ve Rusya'nın üzerinde anlaştığı İdlib 'deki ateşkes kararına uyulduğunu söyledi.
Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde haftalık basın toplantısını boş salondan video konferans yoluyla gerçekleştiren Zaharova, muhabirlerin sorusunu video kayıt yoluyla ve çağrı merkezi üzerinden telefonla alarak cevapladı.
Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumla ilgili "Son zamanlarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tehlikeli gerginliğin üstesinden gelindi. Bu, Rus ve Türk liderlerin 5 Mart'ta Moskova'da yaptığı toplantıda varılan anlaşma sayesinde mümkün oldu." ifadesini kullandı.
Moskova'da yapılan protokolün, 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatına ilave olarak imzalandığına işaret eden Zaharova, "Bu anlaşma 6 Mart'tan itibaren İdlib bölgesinde temas hattında çatışmaların sona ermesini sağladı. Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor. Bu da İdlib'de istikrarın sağlanmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, anlaşmalara uyulmasını sağlamak için Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında temasların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bunun İdlib'de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına, insani durumun iyileşmesine, yerinden edilmiş kişilerin sürekli ikamet yerlerine dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.
Sözcü Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 2019'da yapılan memorandum sayesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda da genel olarak durumun istikrarlı bir vaziyette olduğunu vurguladı.
Rusya'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde haftalık basın toplantısını boş salondan video konferans yoluyla gerçekleştiren Zaharova, muhabirlerin sorusunu video kayıt yoluyla ve çağrı merkezi üzerinden telefonla alarak cevapladı.
Zaharova, Suriye'nin İdlib bölgesindeki son durumla ilgili "Son zamanlarda İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde tehlikeli gerginliğin üstesinden gelindi. Bu, Rus ve Türk liderlerin 5 Mart'ta Moskova'da yaptığı toplantıda varılan anlaşma sayesinde mümkün oldu." ifadesini kullandı.
Moskova'da yapılan protokolün, 17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatına ilave olarak imzalandığına işaret eden Zaharova, "Bu anlaşma 6 Mart'tan itibaren İdlib bölgesinde temas hattında çatışmaların sona ermesini sağladı. Ateşkes düzenlemesine genel olarak uyuluyor. Bu da İdlib'de istikrarın sağlanmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Zaharova, anlaşmalara uyulmasını sağlamak için Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında temasların devam ettiğine dikkati çekerek, "Bunun İdlib'de sürdürülebilir istikrarın sağlanmasına, insani durumun iyileşmesine, yerinden edilmiş kişilerin sürekli ikamet yerlerine dönmesine yardımcı olacağını umuyoruz." diye konuştu.
Sözcü Zaharova, Rusya ve Türkiye arasında 2019'da yapılan memorandum sayesinde, Suriye'nin kuzeydoğusunda da genel olarak durumun istikrarlı bir vaziyette olduğunu vurguladı.
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Kaynak: AA
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