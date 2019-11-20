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Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in eylemleri, Suriye'deki durumu kötüleştiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığınca, İsrail'in çeşitli hedeflere saldırı düzenleyerek Suriye'deki durumu kötüleştirdiği ifade edildi.

20.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:38Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in eylemleri, Suriye'deki durumu kötüleştiriyor
Dışişleri Bakanlığınca, 'in çeşitli hedeflere saldırı düzenleyerek 'deki durumu kötüleştirdiği ifade edildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediği hatırlatıldı.
Rusya'nın durumdan endişe ve nefret duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Suriye'nin ve bölgedeki ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi önemli. İsrail'in eylemleri, Suriye'deki durumu kötüleştiriyor." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in Suriye'ye saldırıları
İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.
Tel Aviv yönetimi, bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Suriye yönetimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar ediyor.
İsrail "sürpriz bir şekilde" bu yıl, Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava saldırılarını üstlenmeye başladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik bazı saldırıların kendilerince düzenlendiğini ifade etmişti.

İsrail, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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