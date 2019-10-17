Haberler » Dünya » Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin...

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin...

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği brifingde basınının sorularını yanıtladı.

17.10.2019 16:49Rusya Dışişleri Bakanlığı: Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin...

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, düzenlediği brifingde basınının sorularını yanıtladı. Zakharova, "Türkiye sınırı da dahil olmak üzere, Suriye'nin tüm ulusal bölgeleri, Suriye hükümetinin kontrolüne verilmelidir" dedi.

Moskova'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Zakharova, "Suriye'nin, ülke içinde ve bölgede genel olarak sağlam ve uzun vadeli bir istikrar ve güvencenin, ancak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün restorasyonu ile mümkün olacağına inanıyoruz. Bu, Türkiye sınırını da içeren tüm ulusal bölgelerin nihayetinde meşru Suriye hükümetinin kontrolü altına alınması gerektiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIR'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerini hatırlatan Zakharova, "Lavrov, Rusya'nın Türkiye'nin sınırlarını savunurken ifade ettikleri meşru çıkarları her zaman desteklediğini de vurguladı, ancak aynı zamanda Şam ve Ankara'nın 1998'in anlaşmasına dayanarak uygun işbirliğine sahip olmaları gerektiğini de vurguladı. Her iki ülkenin ordusunun da işbirliği için özel parametreleri tanımlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu bölümde, Rusya arabuluculuk yapmaya hazır" dedi.



Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Suriye, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
18:32 Dünya Güneş Arabaları Yarışı'nda kaza nedeniyle hız limiti uygulandı
18:27 VIDEO | Piton yılanının boğarak öldürmeye çalıştığı Hintli zor kurtuldu
18:27 Özel röportaj: İtalya ve İspanya Türkiye'deki NATO birliklerini neden çekme kararı aldı?
18:12 Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?
18:02 Yokoluş İsyanı'nın eylemi Londra'da metro seferlerini aksattı
17:57 Rus vatandaşı üç çocuklu bir anne Türkiye'yi AİHM'de mahkum ettirdi
17:56 KKTC'de yoğun yağış su baskınlarına neden oldu
17.10.2019 18:48:25