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Rusya Dışişleri Bakanlığından İdlib müzakereleriyle ilgili açıklama

Moskova'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalınmasının teyit edildiği belirtildi.

18.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 18.02.2020 21:08Rusya Dışişleri Bakanlığından İdlib müzakereleriyle ilgili açıklama
'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalınmasının teyit edildiği belirtildi.

'de rejim güçlerinin Türk askerine saldırmasından sonra yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'daki ilk görüşmenin ardından Moskova'da gerçekleşen ikinci görüşme de tamamlandı. Dün başlayan görüşmelerin bugün tamamlanmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Açıklamada, "Her iki taraf da terörle mücadeleye devam ederken gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Görüşmede, İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere BM aracılığıyla Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin Suriyeliler tarafından yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinin de altı çizildi. - MOSKOVA

Moskova, İdlib, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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