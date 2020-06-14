Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Rusya Dışişleri ve Savunma bakanlarının Türkiye ziyareti ertelendi
14.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:07
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin bugün yapılması öngörülen Türkiye ziyaretinin ertelendiği bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov'la telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Sayın Bakanımızın Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'la bugün yaptıkları telefon görüşmesinde, iki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Rusya, Güncel, Haber

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