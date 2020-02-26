Rusya , domates kotasını 200 bin tona çıkardı

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Rusya'nın domates kotasını 50 bin ton artırarak 200 bin tona çıkardığını açıkladı. Geçen ay Rusya sınır kapısında binlerce TIR'ın kaldığını anlatan Çandır, bunun önüne geçebilmek için gümrüklere otokontrol sistemi getirilmesi gerektiğini vurguladı.

ATB Şubat ayı meclis toplantısı, başkan Ali Çandır'ın yönetiminde başladı. Gündem değerlendirmesi yapan Ali Çandır, Rusya'nın domates kotasını 50 bin ton artırarak 200 bin tona çıkardığını söyledi. Türkiye'den Rusya'ya yapılan yaş meyve ve sebze konusunda kotayı tamamen kaldırmasının önemine vurgu yapan Çandır, bu sayede ihracat rakamlarının daha da artacağını söyledi. Geçen ay 150 bin ton domates kotasının dolmasıyla Rusya'ya deniz ve kara yoluyla giden TIR'ların sınırda kaldığını anlatan Ali Çandır, ülkeler arası kota sınırı olduğu için gümrüklerde otokontrol sistemi olmasının gerektiğine vurgu yaptı.

'KOTA TAMAMEN KALKMALI'

ATB Başkanı Ali Çandır, Rusya'nın domates kotasını artırması, beklediğimiz bir olaydı. Hak etmediğimiz bir kotayla karşı karşıyayız. Gelişmiş dünyada ürünlerin bu şekilde kotalarla sınırlandırılmasını hiçbir zaman doğru bulmadık. Dün gece itibarıyla bakanımızın tweet'iyle öğrendik ki, domates kotası 50 bin ton artarak 200 bin tona çıktı. Antalya olarak, ürettiğimiz ürünün yüzde 15'ini ihraç ediyoruz. Önemli olan bu kotanın tamamen kalkması, Rus halkının ihtiyacı doğrultusunda bizden ürünlerini almasıdır. Kotayla sınırlandırılmayı doğru bulmuyorum dedi.

'GÜMRÜKLERE OTOKONTOL SİSTEMİ GETİRİLSİN'

150 bin domates kotasının geçen ay dolmasıyla Rusya sınırına bekleyen TIR'lar olduğunu anlatan Ali Çandır, Bu konuda üyelerimizin talepleri doğrultusunda bir otokontrol sistemi getirilmeli. Özellikle gümrüklerde kotayla ilgili bir teknik çalışmayla kotayı aşan durumlarda gümrük beyannamelerinin onaylanmaması gibi bir talep var. Eğer böyle olursa, kotayı aştığımız durumlarda geçtiğimiz günlerde olduğu gibi TIR'larımızın sınırlarda kalmasını önlemiş oluruz diye konuştu.

Siyasetle ticaretin ayrı yapılması gerektiğine vurgu yapan Ali Çandır, siyasi alandaki mücadeleyi ticarete alet etmemek gerektiğini anlattı. Çandır, bu nedenle kota sorununun tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÇİN'LE TİCARET DURDU

Son dönemde dünyayı saran koronavirüs tehdidi nedeniyle birçok ülkenin sınır kapılarını kapattığını vurgulayan Ali Çandır, Koronavirüsün ülkeler arası ister istemez etkileri olacaktır. Özellikle bizim hedef pazarımız olan Rusya'ya Çin'den, İran'dan, Suriye'den çeşitli ürünler gitmektedir. Rusya, bu ürünlerin Çin'le olan ticaretlerini durdurmuştur. Diğerleriyle ilgili gelişmelerde Türkiye'ye kısa süreli de olsa belki olumlu yansıyabilir. Ama bizim hedefimiz, sağlıklı üretim yaparak dünya pazarlarında kalıcı bir şekilde ihracat yapabilir hale gelmektir dedi.