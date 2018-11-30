Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Üyeleri Belediye Kurslarını Gezdi

Antalya
Büyükşehir Belediyesinin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri Antalya'dayaşayan yerleşik Rus vatandaşlarına tanıtıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, " Konyaaltı
'nın hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek oluyor" düşüncesiyle yola çıkanBüyükşehir Belediyesi Konyaaltı Tasarım Ofisi, ilçede yaşayanyabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tanıtım gezisi düzenledi. Rusya
Dostluk veKültür Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte, belediyenin, sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri anlatıldı.
Bilgilendirme gezisi ilçedeki ASMEK kursmerkezinde başladı. Kurslar hakkında bilgi alan dernek üyeleri daha sonra Moda
evini gezdi.
Dernek üyeleri, Antalya Spor ve Fitness Merkezi, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev ve Döşemealtı
'ndaki Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezme fırsatı buldu.
Rusya Federasyonu,Antalya