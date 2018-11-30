30 Kasım 2018, 17:38
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Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Üyeleri Belediye Kurslarını Gezdi

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Üyeleri Belediye Kurslarını Gezdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri Antalya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşlarına tanıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri Antalya'da
yaşayan yerleşik Rus vatandaşlarına tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, " Konyaaltı'nın hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek oluyor" düşüncesiyle yola çıkan
Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Tasarım Ofisi, ilçede yaşayan
yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik tanıtım gezisi düzenledi.

Rusya Dostluk ve
Kültür Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte, belediyenin, sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri anlatıldı.

Bilgilendirme gezisi ilçedeki ASMEK kurs
merkezinde başladı. Kurslar hakkında bilgi alan dernek üyeleri daha sonra
Moda evini gezdi.

Dernek üyeleri, Antalya Spor ve Fitness Merkezi, Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev ve Döşemealtı'ndaki Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezme fırsatı buldu. Rusya Federasyonu,Antalya
30 Kasım 2018 Cuma 17:38