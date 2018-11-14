Rusya, Ekimde Petrol Üretiminde Rekor Kırdı"

OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü), Rusya
'nın Sovyetler Birliği
sonrası dönemin petrol üretim rekorunu kırdığını açıkladı.
OPEC, tarafından hazırlanan raporda Rusya'nın ekim ayında günlük ortalama 11.6 milyon varil petrol ürettiği açıklandı. Aylık rapora göre Rusya, ekimde günlük petrol üretimini 0.05 milyon varil artırıp 11.6 milyon varile çıkardı ve böylece Sovyetler Birliği sonrası döneme ait rekoru kırdı.
Raporda ayrıca, Rusya'da günlük petrol üretiminin 2018 ortalamasının 11.24 milyon varil olacağını, bu rakamı 2019'da 11.19 milyon varile çıkmasının beklendiğini belirtildi.
Opec,Rusya Federasyonu
14 Kasım 2018 Çarşamba 15:41