Rusya Ekoloji Bakanı ile İskan ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 28 Şubat'ta Türkiye'ye Geliyor

Rus heyet, Türkiye ziyareti esnasındaİSTAÇ A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Kemerburgaz Odayeri Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali'ni ziyaret ederek, sistemi Rusya'da modellemek için görüşmelerde bulunacaklar.

'İki Ülkenin İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyoruz'

Geri Dönüşüm alanında kurulan işbirliğine benzer iş birliklerinin diğer alanlara da taşınmasını arzu ettiklerini söyleyen Reno Finans yetkililleri, "Bu ziyaret kapsamında bir çalışma grubunun da temelini atmayı planlıyoruz. Kamu ve özel sektörden geri dönüşüm alanındaki profesyonelleri bir araya getirerek iki ülkenin ilişkilerini daha da ileri boyutlara taşıma arzusundayız. Sayın Bakanlarımızın ziyareti sırasında da ilk adımı atacağımıza inanıyoruz." diye ekledi.