02.07.2019 18:21
Haberler» Politika» Haber

Rusya Enerji Bakanı Novak: "Basra Körfezi'ndeki krizin sorumlusu İran değil"

Rusya Enerji Bakanı Novak: "Basra Körfezi

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Basra Körfezi'nde yaşanan gerginliğin sorumlusunun İran olmadığını belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Basra Körfezi Haberleri, Basra Körfezi Haberi, Basra Körfezi Haber'>Basra Körfezi'nde yaşanan gerginliğin sorumlusunun İran olmadığını belirtti.

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Washington ve Tahran arasında devam eden krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Basra körfezinde yükselen tansiyonun sebebinin İran olmadığını söyleyen Novak, İran'a karşı uygulanan yaptırımların da yasadışı olduğunu belirtti. Novak, "İran ihracatına getirilen kısıtlamalar meselesinde, İran'ı destekliyoruz ve yaptırımların yasa dışı olduğuna inanıyoruz. Bu yaptırımlar Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylanmadı" dedi.

Yaşanan durumun sadece İran'ı değil tüm bölgeyi etkilediğini belirten Novak, "İran'a karşı uygulanan bu yaptırımlar yalnızca İran'ın durumunu değil tüm bölgenin durumunu istikrarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Alexander Novak, Basra Körfezi, Basra, İran, Politika

Son Dakika Haberleri
18:46   ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sattığı...
18:33   Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda konuştu
18:21   Rusya Enerji Bakanı Novak: "Basra Körfezi'ndeki krizin sorumlusu İran değil"
18:12   "İBB'nin kayıp araç filosu bulundu" iddiası
17:43   MHP Merkez İlçe yöneticilerinden Belediye Başkanı Arı'ya ziyaret
17:31   Bakan Akar Çin'e gitti
17:29   Kılıçdaroğlu: Millet tarafsız cumhurbaşkanından yanadır