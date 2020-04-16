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Rusya Enerji Bakanı Novak ile Suudi mevkidaşı petrol piyasalarındaki durumu görüştü

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldı.

16.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 23:32
Rusya Enerji Bakanı Novak ile Suudi mevkidaşı petrol piyasalarındaki durumu görüştü
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, yaptıkları telefon görüşmesinde küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldı.
Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Novak ile bin Selman arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamada, "Taraflar, Rusya ve Suudi Arabistan'ın, petrol piyasalarına istikrar getirmeye yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler arasında varılan tarihi anlaşma için gösterdikleri çabaya işaret etti. Her iki ülke de anlaşma doğrultusunda taahhüt ettikleri üretim kısıntısını uygulamaya yönelik kararlılıklarını ve gerekirse OPEC ve diğer üreticilerle ilave önlemleri almaya hazır olduklarını teyit etti." ifadelerine yer verildi.
Görüşmede iki bakanın, üretim kısıntısı anlaşmasına taraf olan ülkelerin yanı sıra diğer petrol üreticilerinin de yükümlülüklerini yerine getirecekleri konusunda güven duydukları belirtildi.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Rusya, Ekonomi
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