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Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, 9 Mayıs'ta yapılacak geleneksel 'Zafer Günü' kutlamalarının ertelendiğini belirtti.

11.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:20
Rusya: Ertelenen Zafer Günü'nü mutlaka kutlayacağız

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitry Peskov, 9 Mayıs'ta yapılacak geleneksel 'Zafer Günü' kutlamalarının ertelendiğini belirtti. Peskov, Zafer Günü kutlamalarının hangi gün olacağını bilmediğini ama mutlaka yapılacağını ifade etti.

Rusya, 1945 yılında Nazilerin ülkeden yenilerek ayrılmasını, her yıl 9 Mayıs'ta 'Zafer Günü' olarak kutluyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, kutlamaların kesinlikle yapılacağını ama hangi gün olacağını bilemediğini açıkladı. Peskov basına yaptığı açıklamada "9 Mayıs veya daha sonra mı olacak bilmiyorum, ama kesin olarak kutlamalar yapılacak" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Dünya
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