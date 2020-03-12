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Rusya Federasyonu üzerinde gözlem uçuşu yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güvenlik arttırıcı önlem olarak görülen Açık Sema Anlaşması (ASA) kapsamında Rusya Federasyonu üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

12.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Rusya Federasyonu üzerinde gözlem uçuşu yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güvenlik arttırıcı önlem olarak görülen Açık Sema Anlaşması (ASA) kapsamında Rusya Federasyonu üzerinde gözlem uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güvenlik arttırıcı önlem olarak görülen ve 1992 yılında imzalanan Açık Semalar Anlaşması kapsamında 2-6 Mart tarihleri arasında Rusya Federasyonu üzerinde gözlem uçuşu yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güvenlik arttırıcı önlem olarak görülen ve 1992 yılında imzalanan Açık Semalar Anlaşması (ASA) kapsamında 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında Rusya Federasyonu üzerinde ASA gözlem uçuşu icra edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Rusya, 3. Sayfa

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