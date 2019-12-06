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Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı

Rusya'da Finlandiya sınırına yakın bir ormanda sahte sınır kapısı kurarak, göçmenlere Avrupa Birliği üyesi Finlandiya'ya geçme vaadinde bulunan dolandırıcı yakalandı.

06.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:47Rusya-Finlandiya arasına sahte sınır kapısı kuran dolandırıcı yakalandı

The Guardian'ın haberine göre Rus sınır muhafızları, söz konusu dolandırıcının ve arasında sahte bir uluslararası sınır kapısı kurarak Güney Asyalı 4 göçmeni Finlandiya'ya götürme vaadiyle kandırdığını bildirdi. Dolandırıcı, kandırdığı göçmenlerden kişi başı 10 bin dolardan fazla para aldı.

FİNLANDİYA'YA GELDİKLERİNİ SANDILAR

Yetkililer geçen hafta perşembe günü yaşanan olaya karışan göçmenlerin uyruklarını açıklamazken, Finlandiya'ya geçtiğini sanarak bölgede yürüyen göçmenlerin Rus muhafızları tarafından gözaltına alındığını belirtti. St. Petersburg'da yargılanan 4 göçmene mahkeme para cezası vererek, sınır dışı edilmelerine hükmetti.

Ayrıca yerel basında çıkan haberlere göre, sahte sınır kapısı kuran kişi dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanacak.


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