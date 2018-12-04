Rusya, "Fransa'daki Protestolar İç Meselesi"

04 Aralık 2018 Salı 14:32



04 Aralık 2018 Salı 14:32

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa'daki Sarı Yelekliler protestolarının iç mesele olduğunu söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Fransa'da akaryakıt vergilerine tepkilerini gösteren 'Sarı Yelekliler'in 15 gündür devam eden protestolarını değerlendirdi. Peskov, "Protestolar Fransa'nın iç meselesidir, Fransa Rusya'nın önemli bir ortağıdır" ifadelerini kullandı. Paris'teki olayların can kaybı olmadan bitmesini temenni eden Peskov, ABD'nin Paris'teki protestolarda rolü olup olmadığı sorusuna, "Rusya, ABD'nin Paris'teki gösterilerde bir etkisi olmadığını görüyor" yanıtını verdi.Sarı Yelekliler'in Paris protestolarında bugüne kadar 100 kişinin yaralandığı biliniyor. - MOSKOVA