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Rusya, Füze Gününü balistik füze ile kutladı

Rusya, Stratejik Füze Kuvvetleri Gününün yıl dönümünde İskender-M füzesi fırlatarak 60 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu.

17.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:55Rusya, Füze Gününü balistik füze ile kutladı
, Stratejik Füze Kuvvetleri Gününün yıl dönümünde İskender-M füzesi fırlatarak 60 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, 17 Aralık 1959 yılında kurulan Stratejik Füze Kuvvetlerinin yıl dönümü münasebetiyle özel bir tatbikat düzenledi. Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) Rusya ile ABD'nin karşılıklı olarak çekilmesinin ardından bu yılın ortasından sonra her 2 ülke balistik füze tatbikatları düzenlerken, Rusya son tatbikatını Stratejik Füze Kuvvetleri Gününün 60. yılında gerçekleştirmiş oldu.
Astrahan Bölgesi'ndeki Kapustin Yar poligonunda gerçekleştirilen tatbikatta, Rusya'nın en prestijli balistik füzelerinden olan İskender - M Balistik Füzesi silolarından ateşlenerek 60 kilometredeki hedef imha edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaki senaryo tatbikatına göre, tatbikata katılan askeri birlikler, saldırıları engelleyerek rampaları taşıyan askeri konvoyun imha edilen hedeflere ulaşmasını sağladı. Açıklamada, yapılan tatbikata 200'ün üzerinde askere ek olarak 300 silah ve askeri aracın katıldığı ifade edildi.
(İHA)

İskender, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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