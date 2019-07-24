Rusya: Hava ihlali iddiası nedeniyle Güney Kore'den özür dilemedik

Rusya, hava sahasını ihlal etttiği için Güney Kore'den özür dilediğini kesin bir dille reddetti. Güney Kore Cumhurbaşkanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, bir Rus yetkilinin hava sahası ihlali nedeniyle "derin bir üzüntü" dile getirdiği söylenmişti.

Seul yönetimi, Çin ile yapılan bir ortak tatbikat sırasında Rus savaş uçaklarının iki kez hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Salı günü TSİ 02.00 sularında, Rus Hava Kuvvetleri'ne ait A-50 tipiş bir keşif uçağının Güney Kore hava sahasına girdiği iddia edilmiş, Güney Kore savaş uçakları Rus uçağını bölgeden çıkarmak için 360 el uyarı ateşi açmıştı.

Ancak Moskova yönetimi herhangi bir hava sahası ihlali olmadığını savunuyor.

İnterfaks Haber Ajansı'na göre Güney Kore'deki Rus Büyükelçiliği'nin Sözcüsü "Güney Kore medyasında, askeri ataşe vekilimizin söylediği iddia edilen açıklamaları gördük. Bu açıklamaları dikkatle inceledik. Bu bağlamda, açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyleyebiliriz" dedi.

Güney Kore ve Japonya Rus keşif uçağının her iki ülkenin de hak iddia ettiği, Doğu Denizi olarak da anılan Japon Denizi yakınlarındaki adaların yakınlarında uçtuğunu söylemişti.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Yoon Do-han gazetecilere yaptığı açıklamada, bir Rus yetkilinin "ihlalin yanlışlıkla yapıldığını, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılacağını ve teknik bir hata nedeniyle yaşandığını" söylediğini aktarmıştı.

Sözcü "Moskova, uçağın başta planlanan güzergahta yol alması durumunda bu olayın yaşanmamış olacağını söyledi" demişti.

Bu arada, Çin de Rusya'yla yaptıkları ortak tatbikatı savundu.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "ilgili uluslararası hukuk kurallarına sıkı bir şekilde uyulduğunu ve herhangi bir ülkenin hava sahasına girilmediğini" belirtti.

Olay sırasında Japonya da bombardıman uçakları kaldırdı.

Salı günü neler yaşanmıştı?

Hava sahasının ihlali iddiası, Dokdo/Takeşima Adaları'nın üzerinde yaşandı. Güney Kore'nin hakimiyetindeki adalar üzerinde Japonya da hak iddia ediyor.

Güney Kore Ordusu, hava sahalarına üç Ruz, iki de Çin uçağının Güney Kore Hava Savunma Bölgesine (KADIZ) girdiğini söylüyor. A-50 tipi bir Rus gözlem uçağının da Güney Kore hava sahasına girdiği iddia ediliyor.

Güney Kore, hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdüğü Rus uçağına uyarı ateşi açıldığını ve F-15 ve F-16 savaş uçaklarının kaldırıldığını belirtiyodr.

Rus ve Çin bombardıman ve gözlem uçakları son yıllarda birçok kez bu bölgeye girmişti, ancak Rusya ve Güney Kore ilk kez karşı karşıya geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, hava sahasının ihlal edildiği iddiasını reddetti ve KADIZ'i de tanımadığını belirtti.

Bakanlık ayrıca, Güney Koreli pilotları "havada holiganlık" yapmakla suçladı ve uçağın Dokdo/Takeşima Adaları'na 25 kilometre uzakta olduğunu savundu.

Japonya nasıl bir tepki verdi?

Tokyo yönetimi ise, hem Güney Kore hem de Rusya'dan şikayetçi oldu.

Japonya adalarda hakimiyet iddia ettiğ için, Japon hükümeti de Rusya'nın hava sahalarını ihlal ettiğini savundu.

Güney Kore'nin verdiği tepkinin de "çok üzücü" olduğu vurgulandı.

Hava savunma bölgeleri nedir?

ADIZ olarak bilinen hava savunma bölgeleri, bir ülkenin ulusal güvenlik gerekçesiyle gözlemlediği alanlar. Bu alanlara giren yabancı uçakların kendilerini tanıtmaları talep ediliyor.

ADIZ genelde, potansiyel tehditlerle başa çıkmak için yeterli zaman olması için ulusal hava sahasının çok ötesine uzanıyor.

Ancak ADIZ uluslararası hukukla düzenlenmiş değil ve ülkelerin tek başına belirlediği bu bölgeler birbirleriyle çakışabiliyor ve ihlallere yol atabiliyor.

Doğu Çin Denizi bölgesinde, Güney Kore, Çin ve Japonya'nın belirlediği ADIZ'ler birbiriyle çakışıyor.

Güney Kore bu vakada, Rusya'nın ADIZ'in de ötesine geçip, hava sahasına girdiğini savunuyor.

Ancak diğer ülkeler Güney Kore'nin egemenlik iddiasını tanımıyor.

Dokdo/Takeshima