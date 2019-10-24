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- Rusya Hava Savunma Sistemlerini İlk Kez Yabancı Bir Ülkede Kullanacak

- Rusya hava savunma sistemlerini ilk kez yabancı bir ülkede kullanacakMOSKOVA - Rusya, Sırbistan'da gerçekleşen 'Slav Kalkanı-2019' tatbikatı için Belgrad'a S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerini gönderdi.

24.10.2019 15:15
- Rusya hava savunma sistemlerini ilk kez yabancı bir ülkede kullanacak
MOSKOVA - Rusya, Sırbistan'da gerçekleşen 'Slav Kalkanı-2019' tatbikatı için Belgrad'a S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerini gönderdi.
Rusya ile Sırbistan arasında 'Slav Kalkanı - 2019' hava savunma tatbikatının ilk ayağı Eylül ayında Rusya'nın Astrakhan bölgesinde gerçekleşti. Bu tatbikatta hava savunma sistemleri ve saldırı uçakları kullanıldı. Bu tatbikatın ikinci adımı ise Sırbistan'da devam edecek. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın diğer adımı için Rusya'dan Sırbistan'da bulunan Bataynitsa hava üssüne S-400 ve Pantsir-S hava savunma sistemlerini gönderdi. Sistemlerin uçaklar ile nakliyesine dair görüntülerin de yayınlandığı açıklamada, her 2 ülkeye yapılabilecek hava saldırısına karşı bu saldırılardan korunmak amacıyla tatbikatın gerçekleştiği vurgulandı.
Bakanlık ayrıca açıklamasında ilk kez Rusya'nın envanterinde bulunan hava savunma sistemlerinin yabancı bir ülkede kullanılacağı bilgisini kullandı.
- Rusya Hava Savunma Sistemlerini İlk Kez Yabancı Bir Ülkede Kullanacak

Sırbistan Karadağ, Belgrad, S 400, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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