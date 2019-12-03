Haberler » 3. Sayfa » Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu - Haber

Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu

Rusya tarafından Kola Yarımadası'nda bulunan Norveç sınırına hava savunma sistemleri kuruldu.

03.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:21Rusya, hava savunma sistemlerini Norveç sınırına kurdu
tarafından Kola Yarımadası'nda bulunan sınırına hava savunma sistemleri kuruldu.

Rusya, Norveç sınırında Kola Yarımadası'ndaki Pechenga bölgesinde Tor-M2DT hava savunma füze sistemini kurdu. 'nın da sınırı bulunan Pechenga bölgesine kurulan yeni hava savunma sistemi ile NATO ve Baltık ülkelerinden gelen tehditlere karşı önlem alındığı ifade edildi. Testlerin tümünden başarıyla geçen hava savunma sistemlerinin dün itibariyle bölgede aktif göreve başladığı açıklandı. Sistem tank benzeri bir görünüme sahip olan kısa menzili hava savunma sistemi olarak projelendirildi. Rusya'nın kuzeyinde görev yapması için planlanan sistemin bu nedenle paletli tanka benzetildiği ve böylelikle kurulacağı alana rampanın ulaşımının zorlanmadan gerçekleşmesinin hedeflendiği ifade edildi. 8 roket ateşleme yeteneğine sahip sistem kabininde 3 asker görev yapabiliyor. - MOSKOVA

Finlandiya, Norveç, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:30 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
13:29 Öğretmen, farkındalık için 1 günlüğüne gözlerini kapattı - Haber
13:25 330 öğrencinin oluşturduğu dev tekerlekli sandalye figürü havadan görüntülendi - Haber
13:24 Çatak'ta '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinliği - Haber
13:24 Engelli bireylerin sosyal hayattaki engelleri fotoğraflandı - Haber
13:08 Son dakika: Akdeniz'de Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
13:02 Son dakika: Trump'tan Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı övgüsü: İyi iş çıkarıyorlar - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haber
12:40 Müşteri hizmetlerini 2 yılda 24 bin kez aradı, göz altına alındı - Haber
12:39 Trump'tan NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söyleyen Macron'a yanıt: Çok aşağılayıcı - Haber
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
12:19 Denizli'de silah atölyesine çevrilen evde 94 tabanca ve 27 av tüfeği bulundu - Haberler
10:13 İstanbul'un tuz tepesi havadan fotoğraflandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
3.12.2019 13:34:45