Haberler » Politika » Rusya Havacılık Şirketi: 'Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz' - Haber

Rusya Havacılık Şirketi: "Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz"

Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini açıkladı.

24.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:48Rusya Havacılık Şirketi:
Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Başkanı Yuriy Slyusar, ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini açıkladı.

Rusya'nın geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleşen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te tanıtımını yaptığı Rus yapımı SSJ-100 ve MS-21 tipi yolcu uçakları ile ilgili açıklama geldi. Rus basınına konuşan Birleşik Uçak Şirketi Başkanı Yuriy Slyusar, Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüştüklerini söyleyerek, uçakların teslimatı ile ilgili konuları istişare ettiklerini ifade etti. Gazetecilerin Türkiye ile uçakların satışı ile ilgili anlaşılıp anlaşılmadığı sorusu üzerine Slyusar, "Evet, hem MS-21'i hem de Superjet'i (Sukhoi Superjet-100) görüşüyoruz" dedi. - MOSKOVA

Türkiye, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:33 İçişleri Bakanlığı'nın teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif görüşülecek
12:18 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Kalbiyle bakan öğretmen, sınıftaki öğrenciyi görür"
11:38 CHP Melikgazi İlçe Başkanlığının delege seçimi
10:42 Rusya Havacılık Şirketi: "Türkiye ile yolcu uçaklarının teslimatını görüşüyoruz"
10:41 Bakan Selçuk ve Bakan Pekcan'ın taktir ettiği öğretmen girişimciliğiyle Türkiye'ye örnek oldu
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:12 Evinin terasında karşılaştığı yabancıyı çatıya kilitledi!
08:29 Muharrem İnce kendisiyle ilgili iddialara cevap verdi: Kumpası partim kurdu
14:42 Meral Akşener, İYİ Parti'nin kuruluş sürecini anlattı: Ev temizlemekten yoruldum, polisler gelirse ayıp olmasın diye
14:03 Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
24.11.2019 12:40:02