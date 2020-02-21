Rusya, Hazar Denizi üzerinden Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptı

Rusya , Türkiye'nin hava sahasını Rus askeri kargo uçaklarına kapatması nedeniyle Suriye 'ye SU-24 savaş uçaklarını Hazar Denizi üzerinden sevk etti.

İdlib'de rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırıda bulunması ve Rusya'nın rejime destek vermesinden sonra Türkiye - Rusya arasındaki ipler iyice gerildi. Rejime destek vermek için Suriye'ye savaş uçağı ve askeri mühimmat sevkıyatına devam eden Rusya'nın Türkiye üzerinden askeri kargo uçaklarının geçişinin yasaklandığı öğrenildi.

TAKVİYE HAZAR DENİZİ ÜZERİNDEN

Rus basını Şubat ayı itibariyle Türkiye'nin Rus askeri kargo uçaklarına hava sahasını kapattığını yazarken dün akşam saatlerinde Rusya'nın Suriye'ye savaş uçağı takviyesi yaptığı belirtildi. Rus basını, Rus askeri yetkililere ve Rus sivil hava radar istihbarat servislerine dayandırarak verdiği haberde, Rusya'nın Tu-154M tipi askeri kargo uçağıyla Hazar Denizi üzerinden Suriye'de bulunan Su-24 savaş uçaklarını takviye ettiğini okuyucularına aktardı. Rusya Savunma Bakanlığından ise bu haber ve iddialar üzerine henüz bir açıklama yapılmadı.

İDLİB'DE 2 ŞEHİT

Suriye'de sivillere yönelik saldırılarına devam eden Esed rejimine bağlı güçlerin dün gerçekleştirdiği hava saldırılarında 2 askerimiz şehit düşmüştü.

Öte yandan 3 Şubat'ta da Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 askerimiz ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerimizin de yaralandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saldırı ile ilgili aynı gün, "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor. Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar hatalarını anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

10 ŞUBAT'TA 5 ŞEHİT DAHA

10 Şubat'ta da İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz de yaralanmıştı. Saldırı sonrası MSB, 115 rejim hedefinin ateş altına alındığını ve saldırılarda 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.